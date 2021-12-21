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Киев Цифровой: как и где можно пополнить карту

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 17:46
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Купить поездки в общественном транспорте через карту Киев Цифровой можно несколькими способами
Карточка позволяет сэкономить на проезде в столичном общественном транспорте.
Карточка позволяет сэкономить на проезде в столичном общественном транспорте. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев Цифровой – это универсальная транспортная карта для метро и наземного транспорта. Уже в январе она должна заработать в электронном формате.

Новости "Сегодня" напоминают, как и где можно пополнить карту.

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Пополнение карты

Купить карту "Киев Цифровой" и пополнить ее можно будет в кассах на всех станциях киевского метрополитена, в сети "Т-киоск" и в терминалах самообслуживания. Пополнить поездками транспортную карту можно также в приложении "Киев Цифровой".

Как пополнить на сайте EasyPay

От пользователя нужен только доступ к интернету и банковская карта или цифровой кошелек с достаточной суммой на счете. Оплата производится за пару минут.

У авторизованных держателей карты Киев Цифровое пополнение отнимает еще меньше времени. Они могут создать шаблон или регулярный платеж для мгновенного расчета.

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Как пополнить транспорту карту Киев Цифровой без регистрации

В этом случае вам будут доступны не все способы оплаты. Что нужно сделать, чтобы пополнить единственный проездной?

  1. Нажать на кнопку входа/регистрации в верхнем правом углу страницы.
  2. Указать номер мобильного телефона и пароль.
  3. Введите номер транспортной карты и количество поездок (сумма рассчитывается автоматически). Затем следует проверить данные и, если все правильно, подтвердить ввод.
  4. Выбрать способ, которым вы хотите пополнить карту Киев Цифровой:
  • пластиковая карта Visa/MasterCard;
  • кошелек EasyPay;
  • карта с Masterpass.

Войти в бумажник или ввести реквизиты платежной карты: номер, дату, указанную на лицевой стороне, и 3-значный код CVV (см. на обороте). Сервис рассчитает размер комиссии и выведет на экран отдельной строчкой.

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Что такое Киев Цифровой

Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно. Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному в салоне или у двери, – и устройство списывает деньги за поездку.

Единый электронный билет действует в пределах Киева. Транспортную карту можно купить на станции подземки и привязать к учетной записи киевлянина. Это позволит отслеживать состояние баланса и количество доступных поездок в режиме онлайн.

Приложение доступно для бесплатной загрузки на смартфонах с iOS и Android.

Где принимают билет "Киев Цифровой"

  • Метро
  • Автобусы
  • Трамваи
  • Троллейбусы
  • Электрички
  • Фуникулер

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