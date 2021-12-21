Київ Цифровий: як і де можна поповнити картку

"Київ Цифровий" – це універсальна транспортна картка для метро й наземного транспорту. Уже в січні вона має запрацювати у електронному форматі.
Новини "Сьогодні" нагадують, як і де можна поповнити картку.
Поповнення картки
Придбати карту "Київ Цифровий" та поповнити її можна буде у касах на всіх станціях київського метрополітену, у мережі "Т-кіоск" та в терміналах самообслуговування. Поповнити поїздками транспортну картку можна також у застосунку "Київ Цифровий".
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Як поповнити на сайті EasyPay
Від користувача потрібні тільки доступ до інтернету та банківська картка або цифровий гаманець з достатньою сумою на рахунку. Оплата відбувається за пару хвилин.
У авторизованих власників картки Київ Цифровий поповнення забирає ще менше часу. Вони можуть створити шаблон або регулярний платіж для миттєвого розрахунку.
Як поповнити транспорту картку Київ Цифровий без реєстрації
В такому разі вам будуть доступні не всі способи оплати.
Що потрібно зробити, щоб поповнити єдиний проїзний?
- Натиснути на кнопку входу / реєстрації у верхньому правому кутку сторінки.
- Вказати номер мобільного телефону й пароль.
- Ввести номер транспортної картки та кількість поїздок (сума розраховується автоматично). Потім слід перевірити дані та, якщо все правильно, підтвердити введення.
- Вибрати спосіб, яким ви хочете поповнити картку Київ Цифровий:
- пластикова картка Visa / MasterCard;
- гаманець EasyPay;
- картка з Masterpass.
Увійти в гаманець або ввести реквізити платіжної картки: номер, дату, зазначену на лицьовій стороні, та 3-значний код CVV (див. на звороті). Сервіс розрахує розмір комісії та виведе на екран окремим рядком.
Що таке Київ Цифровий
Це універсальний Е-квиток для метро й наземного транспорту. Проїзд оплачується безконтактно. Пасажир підносить картку до терміналу, розташованого в салоні або біля дверей, – і пристрій списує гроші за поїздку.
Єдиний електронний квиток діє в межах Києва. Транспортну картку можна купити на станції підземки та прив'язати до облікового запису киянина. Це дозволить відстежувати стан балансу й кількість доступних поїздок у режимі онлайн.
Застосунок доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з iOS та Android.
Де приймають квиток "Київ Цифровий"
- Метро
- Автобуси
- Трамваї
- Тролейбуси
- Електрички
- Фунікулер
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