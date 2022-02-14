Киев снова в пробках, а транспорт задерживается: где не проехать (карта)

Проблемы с движением в городе с самого утра, однако они возникли не по техническим причинам

В столице затруднено движение транспорта / Коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 14 февраля, снова произошел сбой в работе общественного транспорта, а также на дорогах образовались пробки.

Об этом сообщает Киевпастранс.

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Как ездит общественный транспорт

Задерживается движение троллейбусов №27 по ул. Пушечно – ул. Борщаговская. Все из-за ДТП, которое там произошло. На место уже вызвали полицию.

Пробки в городе

Также в столице образовалось много пробок. Об этом свидетельствует онлайн-сервис Google maps. Небольшие пробки сейчас есть на Броварском проспекте, Харьковском шоссе, а также на Днепровской набережной.

Пробки в Киеве. Фото: Google maps.

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Также движение транспорта затруднено на Кольцевой дороге, Проспекте победы и Индустриальном переулке. В центре стоит бульвар Тараса Шевченка.

Пробки в Киеве. Фото: Google maps.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

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На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

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