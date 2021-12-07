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Киевское метро будет работать на час дольше, но часть станций закроют: список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
7 декабря, 10:17
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После футбольного матча возможны ограничения на нескольких станциях
Начало матча в 20:00 / Коллаж "Сегодня"
Начало матча в 20:00 / Коллаж "Сегодня"

В ночь с 7 на 8 декабря киевское метро будет работать на один час дольше. Все из-за футбольного матча "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь).

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

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Начало игры в 22:00. Также возможное ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В Киеве участились масштабные сбои в работе транспорта

Это касается маршруток, трамваев и троллейбусов. Это связано с плотным автомобильным трафиком в городе – много пробок и скопления легкового транспорта.

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. Кроме того, в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.

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"Из-за этого происходят технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополняют, что по этим причинам происходят сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.

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