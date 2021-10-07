Куда украинцы летают чаще всего из "Борисполя": самые популярные направления

За сентябрь 2021 аэропорт обслужил более 1 млн пассажиров

Названы популярные направления из "Борисполя". Фото: коллаж "Сегодня"

Из международного аэропорта "Борисполь" украинцы чаще всего летали в Турцию, Египет и Германию.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Реклама

Самые популярные направления среди туристов

Наиболее популярными международными направлениями среди туристов остаются Турция и Египет. Также в тройку самых популярных попала Германия. Так, часть пассажиров в эти страны составляет 47% от общего количества отправленных из аэропорта "Борисполь" пассажиров.

Туристы чаще всего путешествовали по таким направлениям:

Анталия;

Шарм-эль-Шейх;

Стамбул;

Хургада;

Тель-Авив;

Даламан;

Бодрум;

Амстердам;

Тиват;

Ираклион.

Сколько туристов обслужил аэропорт "Борисполь"

За сентябрь 2021 "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Из них 753 544 – это пассажиры регулярных рейсов, 407 141 – нерегулярных.

В то же время суммарно за девять месяцев 2021 года аэропорт обслужил 6 976 939 пассажиров, среди которых 4 093 166 – пассажиры регулярных рейсов, 2 883 773 – нерегулярных.

Реклама

По сравнению с аналогичным периодом 2020 общее количество пассажиров увеличилось на 72%.

За сентябрь 2021 международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 160 685 пассажиров. Фото: Avianews

Читайте также: