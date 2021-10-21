Метро по 20 гривен? На сколько и когда подорожает проезд в Киеве

Проезд в Киеве однозначно будет дорожать, однако городские власти обещают, что горожане смогут платить такие суммы

Стоимость проезда в метро готовятся повысить. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве готовятся поднять стоимость проезда в общественном транспорте. При этом перевозчики просят увеличить цену проезда более чем на 20 гривен.

Об этом "Сегодня" рассказал первый замглава КГГА Николай Поворозник.

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Какой будет цена в общественном транспорте

Городские власти обещают, что на 20 гривен стоимость проезда повышать не будут. Более того, цена проезда будет ниже 20 гривен. Окончательных расценок за проезд еще нет.

"Он точно не будет 20 гривен", – сказал Поворозник.

Расчеты перевозчиков еще будут изучать.

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"Набор составляющих таков: смогут ли горожане платить такие суммы, сможет ли бюджет поддержать перевозчиков так, как мы это делаем сейчас", – добавил замглавы КГГА.

Когда проезд подорожает

Проезд в городском транспорте подорожает точно не в этом году.

"Думаю, это произойдет в начале следующего года", – сказал Поворозник.

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Причина подорожания

По словам замглавы КГГА, произошла финансовая накладка со стоимостью отопления.

"Не поднимая стоимости отопления для киевлян, мы будем вынуждены дотировать теплоэнергетический комплекс города. А это значит, что другого выхода, как пересмотр тарифов на проезд в городском транспорте, у нас просто нет", – добавил он.

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