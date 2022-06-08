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Напугал пассажиров. В Киеве мужчина в белом халате гулял по рельсам метро

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 июня, 15:21
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На нарушителя с кульком в руках полицейские составили протокол за хулиганство
В метро рассказали об инциденте на рельсах
В метро рассказали об инциденте на рельсах / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне обсуждают в социальных сетях видео, на котором мужчина гулял по рельсам метрополитена в районе станции метро "Левобережная". Человек был одет в белый халат, а поверх него напялил куртку, в руках он нес синий кулек. На странного "путешественника" смотрели встревоженные пассажиры, которые собрались на перроне в ожидании поезда.

В управлении полиции Киевского метрополитена нам подтвердили, что действительно мужчина гулял по рельсам метро станции "Левобережная".

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"Сотрудники полиции задержали мужчину. На него был составлен административный протокол – мелкое хулиганство. Это произошло в субботу вечером. В это время интервал движения поездов метрополитена составляет 15 минут. Движение составов на линии не останавливали. Мужчину почти сразу подняли на перрон сотрудники полиции", — рассказали сайту "Сегодня" в Управлении полиции Киевского метрополитена.

Там добавляют, что мужчина вел себя немного неадекватно, был чем-то встревожен.

"На нем был белый халат – но мужчина ни медик, ни ученый. Он просто так оделся. При визуальном осмотре он не был под воздействием алкоголя или наркотиков. Можно сказать, что он был на эмоциях. Полицейские провели с ним профилактическую беседу, составили протокол и провели к выходу со станции", — добавляют в полиции.

Как мужчина оказался на рельсах – неизвестно. Он мог перелезть через забор или идти к "Левобережной" от соседней станции.

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