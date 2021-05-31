Не проскочил на светофоре? В Киеве столкнулось два авто (фото)

Этот перекресток на Позняках уже давно славится своей повышенной аварийностью

ДТП на Позняках. Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В Киеве на перекрестке улицы Анны Ахматовой и проспекта Григоренко произошло "дорогое" ДТП. Как сообщает корреспондент "Сегодня", здесь не разминулись автомобили Lexus и Skoda.

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На данный момент сотрудники полиции устанавливают механизм и причины ДТП.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Оба автомобиля после столкновения требуют ремонта, благо обошлось без жертв и травм.

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Этот перекресток на Позняках уже давно славится своей повышенной аварийностью. Водители тут постоянно пытаются проскочить на светофоре, но не у всех, как видим, это не получается сделать.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

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Напомним, что сегодня произошло ДТП под Киевом – погиб водитель.

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