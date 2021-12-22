Отмененные рейсы и задержки: Киев из-за сбоя транспорта сковали пробки (карты)

В городе отменили четыре рейса электрички, а также задерживаются трамваи и троллейбусы

В столице утром образовался транспортный колапс / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 22 декабря задерживается движение общественного транспорта. Кроме того, отменили несколько рейсов городской электрички.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

Движение транспорта задерживается

Задерживается движение троллейбусов № 40, 40к на Соломенской площади в направлении Дворца Спорта по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Движение троллейбусов организовано через Южный вокзал.

Задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Коперника в направлении ул.Старовокзальной по техническим причинам.

На место направлена ответственная служба предприятия.

Отменили электрички

22 декабря отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307, 7308, 7315, 7316.

Реклама

Это произошло по техническим причинам.

Пробки в городе

На левом берегу пробки перед всеми мостами, которые ведут на правый берег. Как сообщают данные Google maps, стоит движение на:

проспекте Бажана;

проспекте Соборности;

Броварском проспекте;

бульваре Перова;

проспекте Романа Шухевича.

На Левом берегу сейчас шесть аварий / Фото: Google Maps

Реклама

На правом берегу пробки на:

улице Академика Заболотного;

Кольцевой дороге;

проспекте Победы;

улице Елены Телиги;

проспекте Степана Бандеры.

В Святошинском районе четыре ДТП / Фото: Google Maps

В центре стоит движение на:

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко;

улице Мечникова;

бульваре Леси Украинки;

улице Грушевского;

Петровской аллее и др.

Центр лучше объехать / Фото: Google Maps

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Раньше мы писали: