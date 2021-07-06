Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Пассажиры в шоке. Под Киевом камень из-под газонокосилки влетел прямо в окно маршрутки (фото)

6 июля 2021 15:05

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Когда маршрутное такси ехало в направлении столицы, в боковое стекло прилетели камни

На снимке треснутое окно. Фото: Киев Оперативный/Facebook

На снимке треснутое окно. Фото: Киев Оперативный/Facebook

В Киевской области на Бориспольской трассе произошло ЧП. На ходу в окно маршрутки попал камень.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Реклама

"Во время покоса травы от косилки отлетел камень и попал прямо в окно маршрутки", – пишут в Сети.

Фото: Киев Оперативный/Facebook

Фото: Киев Оперативный/Facebook

Не пропусти!
Для операции Малиновского нашли профессора в Милане: на сколько выбыл украинец
Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

По предварительной информации, никто не травмировался.

Реклама

Ранее мы писали, что в Чернигове во время движения из маршрутки выпал мужчина. Инцидент произошел вчера, 5 июля, на улице Ивана Мазепы, возле дома 78А. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в Черниговскую областную больницу.

Напомним, что в Киеве женщина на ходу выпала из маршрутки, а потом та переехала ей обе ноги. Юлия Овдий вспоминает тот день урывками. Как всегда добиралась на работу на маршрутке. Рассказывает, что отъехала от остановки на несколько метров, как вдруг открылась передняя дверь.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчас
Без России не обошлось. Почему Анталия не приняла украинских туристов и что с ними сейчасТранспорт
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маски
Загадки киевского метрополитена. Стройка над станцией, тоннели через озеро и кованые маскиТранспорт
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)
Будет новый транспорт? В Киеве заметили необычные автобусы (фото)Транспорт
Задержка 5 самолетов в
Задержка 5 самолетов в "Борисполе": часть пассажиров готовят к вылету, что будет с остальнымиТранспорт
Снова
Снова "морозят" грунт? Над станцией киевского метро начали очередную стройку: что происходит (фото)Транспорт
Укрзализныця ускоряет поезд из Киева в Бердянск: расписание
Укрзализныця ускоряет поезд из Киева в Бердянск: расписаниеТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять