"Высокие" технологии: пожар в киевском метрополитене тушили мокрой тряпкой на швабре

Причина возгорания пока неясна, но на работе подземки инцидент не отразился

Пожар в метро тушат тряпкой. Скриншоты с видео "Киев оперативный"

В киевском метро произошло ЧП – загорелась проводка на станции метро "Золотые ворота". Возгорание произошло около 7:30 на пересадочном узле со станции "Театральная".

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На опубликованном в социальных сетях ролике видно, как начинает гореть небольшое пламя на потолке. Кто-то кричит: "Пожар!". Правоохранитель бежит, видимо, вызывать помощь.

Один из пассажиров пытается регулировать поток людей, которые идут под местом, где горит огонь. С потолка падают куски горящего материала.

После этого появляется сотрудник подземки и при помощи швабры с мокрой тряпкой пытается затушить огонь. Через несколько попыток ему это удается сделать

"Возгорание произошло в распределительной коробке. Пламя потушено. Наши электрики выясняют причину возгорания. Метрополитен работает в обычном режиме", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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Напомним, в вагонах Киевского метро уберут таблички "Сделано в России". Таблички раздражают патриотически настроенных граждан. Пассажиры их пытаются оторвать, а на некоторых появляются нецензурные слова. Сайту "Сегодня" рассказали, что подавляющее количество вагонов метро – российского производства. Но раздражающие таблички уберут с видных мест.