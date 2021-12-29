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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Пробки и сбой транспорта: что происходит на дорогах Киева 29 декабря

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
29 декабря, 12:05
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С левого на правый берег выехать водителям сейчас сложно
В городе образовался транспортный коллапс
В городе образовался транспортный коллапс / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 29 декабря задерживается движение троллейбусов, а также город парализовали пробки. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение троллейбусов

  • Задерживается движение троллейбусов №19 по ул. Рижская, 2 по причине припаркованного авто в габарите проезда. На место вызвана полиция.

Движение троллейбусов № 19 организовано на ул Щусева.

Пробки сковали город

Сегодня в первой половине дня столицу сковали пробки. С левого на правый берег выехать сложно – "тянучки" на всех мостах в столице. Об этом свидетельствуют онлайн-карты Google maps.

Стоит движение на Большой Окружной дороге, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, бульваре Леси Украинки, проспекте Леся Курбаса, улице Мечникова, улице Елены Телиги, улице Семена Скляренко, улице Богатырской, Набережном шоссе и др.

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Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна проводиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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