Затори та збій транспорту: що відбувається на дорогах Києва (оновлено)

З лівого на правий берег виїхати водіям зараз складно

У місті утворився транспортний колапс / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 29 грудня затримується рух тролейбусів, а також місто паралізували затори. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Затримується рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №19 на вул. Ризька, 2 через припарковане авто у габариті проїзду. На місце викликано поліцію.

Рух тролейбусів №19 організовано на вул. Щусєва.

Затримується рух тролейбусів № 22, 27, 30, 42 на вул. Гетьмана/Індустріальному ш-ді в напрямку Кадетського гаю з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори скували місто

Сьогодні у першій половині дня столицю скували затори. З лівого на правий берег виїхати складно – тягучки на всіх мостах у столиці. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.

Стоїть рух на Великій Окружній дорозі, проспекті Перемоги, вулиці Вадима Гетьмана, бульварі Лесі Українки, проспекті Леся Курбаса.

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На Кільцевій дорозі теж пробки / Фото: Google Maps

Також затори на вулиці Мечникова, вулиці Олени Теліги, вулиці Семена Скляренка, вулиці Богатирській, Набережному шосе та ін.

У центрі міста складно проїхати / Фото: Google Maps

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Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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