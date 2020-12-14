Пробки в Киеве: парализован центр, мосты и подъезды к городу (карта)

В городе с утра несколько ДТП

Понедельник в Киеве традиционно начался с пробок.

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Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 14 декабря.

Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Оноре де Бальзака.

От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.

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Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.

На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной, а также перед Дарницким мостом.

Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной. ДТП на улице Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, а также на Бориспольском шоссе.

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Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.

Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Авария на Голосеевском проспекте.

На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.

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От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.

В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.

Пробка на Гостомельском шоссе.

На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. Авария на улице Богатырской.

Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.

Ранее мы писали, что в Киеве – большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.

Напомним, вчера под Киевом неподалеку от села Лютеж Вышгородского района разбили суперкар Ламборгини.

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