Пробки в Киеве: парализован центр, мосты и подъезды к городу (карта)

Понедельник в Киеве традиционно начался с пробок.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, 14 декабря.
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка. ДТП на улице Оноре де Бальзака.
От станции метро "Левобережная" до "Гидропарка" – перед Русановским мостом на Броварском проспекте.
Пробка также возле станции метро "Дарница" и в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.
На проспекте Соборности перед мостом Патона и Русановской набережной, а также перед Дарницким мостом.
Перед Южным мостом пробка от станции метро "Осокорки" до станции "Славутич". Пробка и на улице Центральной. ДТП на улице Анны Ахматовой, Михаила Драгоманова, а также на Бориспольском шоссе.
Возле метро "Бориспольская" на Бориспольском шоссе образовалась небольшая пробка в районе кольца.
Правый берег. На въезде в город пробка – от станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки. Авария на Голосеевском проспекте.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.
В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.
Пробка на Гостомельском шоссе.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской. Авария на улице Богатырской.
Центр. Ремонтные работы проводят на улице Набережно-Луговой. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской.
Ранее мы писали, что в Киеве – большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
Напомним, вчера под Киевом неподалеку от села Лютеж Вышгородского района разбили суперкар Ламборгини.
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