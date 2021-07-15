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Проїзд в київському метрополітені. Як сплатити поїздку

15 липня 2021 21:00

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Для оплати проїзду в метро скористатись можна не лише транспортною картою чи одноразовим квитком

У метро можна оплатити проїзд не лише qr-квитком / Фото: колаж "Сьогодні"

У метро можна оплатити проїзд не лише qr-квитком / Фото: колаж "Сьогодні"

У КП "Київський метрополітен" нагадали, яким чином у столиці можна оплатити проїзд у метро – існує кілька простих способів.

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Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

Наразі для оплати проходу на станцію можна скористатися:

  • Безконтактною оплатою з додатками Google Pay або Apple Pay;
  • Безконтактною банківською карткою;
  • Транспортною карткою;
  • Разовим qr-квитком;
  • Додатком "Київ Цифровий".

Для пільгового проїзду кияни можуть скористатись у метрополітені Карткою Киянина, а загальнодержавні мають пред’явити оригінал пільгового посвідчення контролеру.

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"За 6 місяців поточного року метрополітеном скористалося понад 140 мільйонів пасажирів. За аналогічний період 2019 року підземка перевезла 244 мільйони людей. Так, на сьогодні середньодобовий пасажиропотік складає 775,1 тис. пас. Зазначимо, що у 2019 році цей показник становив майже 1,4 мільйони", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.

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