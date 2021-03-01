Скандальная замена дверей в метро Киева – появились новые подробности

Скандал вокруг замены дверей на станции метро "Арсенальная" продолжается. По информации адвоката Владислава Власюка, КП "Киевский метрополитен" не обращался в Департамент охраны культурного наследия КГГА по поводу разрешения на замену технических дверей на станции метро "Арсенальная".

Обращения от метро не было

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По словам адвоката, в Департаменте охраны культурного наследия отсутствует информация об обращении КП "Киевский метрополитен" по поводу замены дверей на станции метро "Арсенальная", а также предоставление разрешений на указанные работы.

"Сами захотели, сами заменили, чем изменили вид охраняемой достопримечательности (двери – ее часть) Чем нарушили подписанный охранный договор и положения законодательства. Ну нельзя это оправдать необходимостью соблюдения ДБН!", – написал Владислав Власюк на своей странице в социальных сетях.

Он верит, что Киевский метрополитен самостоятельно устранит нарушения, иначе у предприятия есть все шансы получить немалый штраф и решение суда об устранении нарушения.

Нет необходимости

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В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявляют, что получать разрешение на замену технических дверей на станции метро "Арсенальная" им не было надобности, и поясняют почему.

"Мы видели комментарий юриста частной компании, который высказывает свою позицию по поводу замены технических дверей на станции метро "Арсенальная". Да, охранный договор между департаментом охраны культурного наследия КГГА и метрополитена существует. И мы четко его выполняем. В нем указано, что охранные нормы не распространяются на объекты метрополитена, которые находятся в постоянной эксплуатации, например, эскалаторы, подвижной состав и технические двери. В период эксплуатации они могут видоизменятся. Чтобы их заменить нам не были нужны дополнительные разрешения от департамента охраны культурного наследия КГГА", – пояснила сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

Так теперь выглядит новая дверь в метро – на фото слева

Она добавляет, что согласно охранного договора в подземке запрещено видоизменять, например, колонны на станции или ее вестибюль.

"Когда дойдет очередь ремонта станции метро "Арсенальная" по программе доступности метрополитена для маломобильных групп населения, тогда нам придется в обязательном порядке обращаться в департамент для получения разрешения на проведение таких работ. Нам нужно будет установить на платформе станции тактильную линию, а это уже вмешательство в охраняемый объект архитектуры. В этом случае мы обязаны получить дополнительное разрешение от департамента", – поясняет Наталья Макогон.

Она уверена, что в случае с заменой технических дверей, метрополитену не угрожают штрафные санкции.

В метрополитене поясняют, что с удовольствием заменили бы деревянные двери на "Арсенальной", если бы их до сих пор производили в Украине и они соответствовали Государственным строительным нормам (ГСН).

"Если кто-то из производителей сможет по той же цене и с соответствующей сертификацией сделать дизайнерское решение, готовы рассматривать", – отмечают в КП.

Напомним, на станции метро "Контрактовая площадь" завершена установка новых турникетов. Действуют все электронные способы оплаты проезда: qr-билет, Kyiv Smart Card, карточка киевлянина и бесконтактная банковская карточка.

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