Скандальна заміна дверей в метро Києва – з'явилися нові подробиці

Скандал навколо заміни дверей на станції метро "Арсенальна" триває. За інформацією адвоката Владислава Власюка, КП "Київський метрополітен" не звертався до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА з стосовно дозволу на заміну технічних дверей на станції метро "Арсенальна".

Звернення від метро не було

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За словами адвоката, в Департаменті охорони культурної спадщини відсутня інформація про звернення КП "Київський метрополітен" з стосовно заміни дверей на станції метро "Арсенальна", а також надання дозволів на зазначені роботи.

"Самі захотіли, самі замінили, чим змінили вид охороняємої пам'ятки (двері – її частина). Чим порушили підписаний охоронний договір і положення законодавства. Ну не можна це виправдати необхідністю дотримання ДБН!", – написав Владислав Власюк на своїй сторінці в соціальних мережах.

Він вірить, що Київський метрополітен самостійно усуне порушення, інакше у підприємства є всі шанси отримати чималий штраф і рішення суду про усунення порушення.

Немає необхідності

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У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" заявляють, що отримувати дозвіл на заміну технічних дверей на станції метро "Арсенальна" їм не було потреби, і пояснюють чому.

"Ми бачили коментар юриста приватної компанії, який висловлює свою позицію з стосовно заміни технічних дверей на станції метро "Арсенальна". Так, охоронний договір між департаментом охорони культурної спадщини КМДА та метрополітену існує. І ми чітко його виконуємо. У ньому зазначено, що охоронні норми не поширюються на об'єкти метрополітену, які перебувають в постійній експлуатації, наприклад, ескалатори, рухомий склад і технічні двері. В період експлуатації вони можуть видозмінюватися. Щоб їх замінити нам не були потрібні додаткові дозволи від департаменту охорони культурної спадщини КМДА", – пояснила сайту "Сьогодні" Наталія Макогон, заступник начальника Київського метрополітену.

Так тепер виглядають нові двері в метро – на фото зліва

Вона додає, що згідно охоронного договору в підземці заборонено видозмінювати, наприклад, колони на станції або її вестибюль.

"Коли дійде черга ремонту станції метро "Арсенальна" за програмою доступності метрополітену для маломобільних груп населення, тоді нам доведеться в обов'язковому порядку звертатися в департамент для отримання дозволу на проведення таких робіт. Нам потрібно буде встановити на платформі станції тактильну лінію, а це вже втручання в об'єкт, що охороняється архітектурою. У цьому випадку ми маємо отримати додатковий дозвіл від департаменту", – пояснює Наталя Макогон.

Вона впевнена, що у випадку з заміною технічних дверей, метрополітену не загрожують штрафні санкції.

У метрополітені пояснюють, що з задоволенням замінили б дерев'яні двері на "Арсенальній", якби їх досі виробляли в Україні і вони відповідали Державним будівельним нормам (ДБН).

"Якщо хтось із виробників зможе по тій же ціні і з відповідною сертифікацією зробити дизайнерське рішення, готові розглядати", – відзначають в КП.

Нагадаємо, на станції метро "Контрактова площа" завершена установка нових турнікетів. Діють всі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина і безконтактна банківська картка.

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