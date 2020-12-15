Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" снова работают в обычном режиме

В Киеве станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" после закрытия из-за сообщения о минировании снова работают в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
"Станции метро "Крещатик", "Майдан Незалежности" и пересадка – работают в обычном режиме", – говорится в сообщении.
Cтанции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыли на вход около 15:00 во вторник, 15 декабря, из-за звонка неизвестного, который сообщил, что эти станции заминированы.
Почему проверка затянулась на такое время, пока неизвестно.
Раньше их проверяли довольно быстро. Почему так долго затянулась проверка, мы не знаем. Хотя и понимаем, что сейчас как раз то время, когда люди массово возвращаются с работы. Ждем команды от правоохранителей", - рассказали "Сегодня" в столичной подземке.
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