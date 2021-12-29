"Укрзализныця" запустила прямые поезда из Василькова в Киев – график (фото)

Ежедневно будет курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов

Запустили прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

"Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Также построили новую пассажирскую платформу.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Что известно?

Реконструировали участки Васильков – Васильков-2, электрифицировали 11 км путей и капитально отремонтировали более 10 км путей, а также модернизировали четыре железнодорожных переезда.

Кроме того, построили новую пассажирскую платформу, расположенную в центре Василькова. Стоит отметить, что ранее пригородные поезда прибывали на станцию Васильков 1, которая находится в 10-ти км от города.

Всего между Киевом и Васильковом-2 будет ежедневно курсировать 18 рейсов пригородных электропоездов. Утренние электропоезда №6042 и 6046 Васильков-2 – Киев будут доезжать в столицу через 37 минут. Ожидается, что общий пассажиропоток на маршруте будет достигать отметки 5-7 тысяч пассажиров в сутки.

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"Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" "Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" "Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" "Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" "Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" "Укрзализныця" запустила прямой железнодорожный маршрут между Васильковом и Киевом. Фото: пресс-служба "Укрзализныци" 1 /6

График поездов

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Электричку Kyiv City Express запустят в Вышгород

В планах "Укрзализныци" запуск ряда новых пригородных маршрутов. В частности, планируют запуск Kyiv City Express в Вышгород. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

Для этого продолжат электрификацию путей на участке в Вышгород.