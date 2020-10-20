Утренние пробки сковали Киев: какова ситуация на дорогах (карта)

В Киеве во вторник, 20 октября, образовались серьезные пробки. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Соборной, бульваре Перова и др.
Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Правый берег:
- проспект Победы;
- улица Святошинская;
- Голосеевский проспект;
- улица Васильковская;
- Большая Окружная дорога;
- улица Вадима Гетьмана;
- улица Набережная;
- Кольцевая дорога;
- проспект Академика Глушкова;
- улица Соборная;
- проспект Степана Бандеры;
- проспект Оболонский;
- проспект Героев Сталинграда.
В центре Киева:
- улица Набережно-Рыбальская;
- улица Набережно-Крещатицкая;
- Петровская аллея;
- улица Спасская;
- улица Михаила Грушевского.
Левый берег:
- проспект Юрия Гагарина;
- бульвар Перова;
- проспект Романа Шухевича;
- улица Миропольская;
- Броварской проспект;
- улица Братиславская;
- улица Кубанской Украины;
- Дарницкое шоссе;
- проспект Соборности;
- улица Центральная;
- проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").
Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.
Также ранее мы писали, что в Киеве на части улицы Александра Мишуги перекроют движение с 21:00 20 октября до 7:00 21 октября.
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