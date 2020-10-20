Українська
$ 28,38
33,43
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Утренние пробки сковали Киев: какова ситуация на дорогах (карта)

20 октября, 08:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей

В Киеве во вторник, 20 октября, образовались серьезные пробки. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Соборной, бульваре Перова и др.

Реклама

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег:

  • проспект Победы;
  • улица Святошинская;
  • Голосеевский проспект;
  • улица Васильковская;
  • Большая Окружная дорога;
  • улица Вадима Гетьмана;
  • улица Набережная;
  • Кольцевая дорога;
  • проспект Академика Глушкова;
  • улица Соборная;
  • проспект Степана Бандеры;
  • проспект Оболонский;
  • проспект Героев Сталинграда.

В центре Киева:

  • улица Набережно-Рыбальская;
  • улица Набережно-Крещатицкая;
  • Петровская аллея;
  • улица Спасская;
  • улица Михаила Грушевского.

В тренде
В Киеве в Голосеевском районе произошла стрельба

Левый берег:

  • проспект Юрия Гагарина;
  • бульвар Перова;
  • проспект Романа Шухевича;
  • улица Миропольская;
  • Броварской проспект;
  • улица Братиславская;
  • улица Кубанской Украины;
  • Дарницкое шоссе;
  • проспект Соборности;
  • улица Центральная;
  • проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").

Реклама

Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Также ранее мы писали, что в Киеве на части улицы Александра Мишуги перекроют движение с 21:00 20 октября до 7:00 21 октября.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карта пробки в Киеве движение транспорта

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
В метро Киева внезапно умер мужчина
В метро Киева внезапно умер мужчинаПроисшествия
В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)
В Киеве поездка инструктора автошколы с учеником закончилась ДТП (видео)Происшествия
Киевляне требуют отменить маршрутки
Киевляне требуют отменить маршруткиТранспорт
В Киеве не будет ходить трамвай №1 (график)
В Киеве не будет ходить трамвай №1 (график)Транспорт
В Киеве произошло масштабное ДТП: машина загорелась (фото)
В Киеве произошло масштабное ДТП: машина загорелась (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять