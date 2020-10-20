Утренние пробки сковали Киев: какова ситуация на дорогах (карта)

В Киеве во вторник, 20 октября, образовались серьезные пробки. По состоянию на 8:00 утра пробки наблюдаются на проспекте Победы, улице Соборной, бульваре Перова и др.

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Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Правый берег:

проспект Победы;

улица Святошинская;

Голосеевский проспект;

улица Васильковская;

Большая Окружная дорога;

улица Вадима Гетьмана;

улица Набережная;

Кольцевая дорога;

проспект Академика Глушкова;

улица Соборная;

проспект Степана Бандеры;

проспект Оболонский;

проспект Героев Сталинграда.

В центре Киева:

улица Набережно-Рыбальская;

улица Набережно-Крещатицкая;

Петровская аллея;

улица Спасская;

улица Михаила Грушевского.

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Левый берег:

проспект Юрия Гагарина;

бульвар Перова;

проспект Романа Шухевича;

улица Миропольская;

Броварской проспект;

улица Братиславская;

улица Кубанской Украины;

Дарницкое шоссе;

проспект Соборности;

улица Центральная;

проспект Николая Бажана (метро "Осокорки").

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Напомним, с 13 по 15 октября ограничено движение транспорта на Днепровской набережной.

Также ранее мы писали, что в Киеве на части улицы Александра Мишуги перекроют движение с 21:00 20 октября до 7:00 21 октября.

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