У "Борисполі" літак Ryanair "забув" групу дітей: якими будуть наслідки

На посадку діти приїхали заздалегідь, але через повільну реєстрацію не змогли полетіти

Пасажирам довелося залишитися в Києві - вони вже виїхали автобусом / Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 12 серпня, в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак Ryanair полетів без 13 пасажирів рейсу Київ – Краків. На борт не потрапила група з 10 дітей, двоє супроводжуючих і один громадянин Польщі.

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Мама однієї з дівчаток-підлітків, яка летіла до Кракова, розповіла "Сьогодні" як все відбувалося і якими будуть наслідки.

"У групі, яка летіла до Кракова і яку не взяв на борт літак, була і моя дочка, – каже директор Агенції розвитку Мелітополя Ірина Славова. – Діти летіли до Польщі, щоб представити Україну на міжнародній (творчій – "Сьогодні") зустрічі, середовищі своїх ровесників. Група сформувалася з дітей, які виграли конкурси всередині України. у самій Польщі зустріч організовувало їх міністерство молоді. Діти приїхали в аеропорт не за 2,5 години як годиться, а за 3 години".

За словами Славової, діти приїхали ще до відкриття реєстрації. А коли вона почалася – черга рухалася дуже повільно.

"Коли почали розуміти, що спізнюються на літак, то стали нервувати. Бачачи, що трап уже від'їхав від літака, діти просили піти їм назустріч. На це їм відповіли, що нічого зробити не зможуть. В результаті літак полетів без групи наших дітей. Діти ж залишилися без води, їжі і з сівшими телефонами. Потім нам розповіли, що перевізнику вигідніше заплатити компенсацію тим, хто не потрапив на борт, ніж платити штраф аеропорту за більше перебування на злітній смузі. Чи буде компенсація? Польська сторона вже готує документи до суду на авіакомпанію і аеропорт. Швидше за все, вина двох сторін", – каже Ірина Славова.

Фото: facebook.com/irina.slawowa

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До цього Ірина Славова додала, що діти переночували в Києві. Всі витрати на себе взяла комп'ютерна академія.

"Потім дітки вирушили на рейсовому автобусі з Києва до Кракова. Зараз вони в дорозі. Думаю, що урочисте відкриття заходу в Кракові перенесуть на завтра. Вся ця ситуація стала причиною того, що тести (на коронавірус – "Сьогодні") вже прострочені. Боляче, що така ситуація мала місце. Адже наші діти їдуть представляти країну, а їм не спромоглися допомогти в аеропорту", – сказала нам Ірина Славова.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. осіб. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. осіб, а внутрішній – 80,8 тис. осіб. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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