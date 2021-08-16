Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
Гибель мэра Кривого Рога ⚽ Новый тренер сборной 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Борисполе у троих украинцев изъяли сомнительный сувенир из Египта (фото)

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
16 августа, 17:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Правоохранители обнаружили более 900 таблеток с запрещенным веществом
Таблетки провезли в чемоданах / Фото: коллаж "Сегодня"
Таблетки провезли в чемоданах / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 16 августа, в Международном аэропорту "Борисполь" у троих пассажиров рейса из Шарм-эль-Шейха пограничники обнаружили препараты с запрещенным веществом.

Реклама

Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"В пункте пропуска "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками таможни по полученной предварительной информации от сотрудников оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" у троих наших соотечественников обнаружили препараты в содержание которых входит псевдоэфедрин", – говорится в сообщении.

При осмотре багажа правоохранители обнаружили более 900 таблеток с запрещенным веществом, которые перевозили украинцы в своих чемоданах.

Фото: Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев"
Фото: Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев"

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил, а именно "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

Реклама

Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Ранее мы сообщали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
погода
валюта
Киев
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять