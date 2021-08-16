В Борисполе у троих украинцев изъяли сомнительный сувенир из Египта (фото)

Правоохранители обнаружили более 900 таблеток с запрещенным веществом

Таблетки провезли в чемоданах / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 16 августа, в Международном аэропорту "Борисполь" у троих пассажиров рейса из Шарм-эль-Шейха пограничники обнаружили препараты с запрещенным веществом.

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Об этом сообщает Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев".

"В пункте пропуска "Борисполь" пограничники совместно с сотрудниками таможни по полученной предварительной информации от сотрудников оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" у троих наших соотечественников обнаружили препараты в содержание которых входит псевдоэфедрин", – говорится в сообщении.

При осмотре багажа правоохранители обнаружили более 900 таблеток с запрещенным веществом, которые перевозили украинцы в своих чемоданах.

Фото: Отдельный контрольно-пропускной пункт "Киев"

Работниками таможни составлен протокол о нарушении таможенных правил, а именно "Нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля".

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Статистика "Борисполя"

"Борисполь" обслуживает 62 % международных авиаперевозок Украины. Из него 43 международных и 9 украинских авиакомпаний выполняют регулярные рейсы по 95 направлениям (83 международных и 12 внутриукраинских). А аэродром способен принимать любые типы воздушных судов.

Лишь в июле регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами – 432,4 тыс. человек. Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, а внутренний – 80,8 тыс. человек. Кроме того, в июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, а 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

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