Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Анатомія "Вагнергейту" Чорноморець - Динамо: онлайн Чорноморець - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві змінять рух автобусів на вихідних: маршрути

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 листопада, 13:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Маршрути поміняють відразу кілька автобусів
Автобуси їздитимуть новими маршрутами / Колаж "Сьогодні"
Автобуси їздитимуть новими маршрутами / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 20 листопада, будуть змінені маршрутиавтобусів №№ 2, 6, 39, 61 та тролейбусів №№ 34, 37А. Також 21 листопада буде змінено маршрут автобусів №31.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

Реклама

Чому зміниться маршрути

Маршрути автобусів у Києві зміняться через продовольчі ярмарки на вул. Лисківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївська, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданської та вул. Татарський. Це триватиме до 18:00.

Як їздитимуть автобуси:

  • автобус № 2 у напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за чинним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) – вул. Гарматна – просп. Перемоги на вул. Шолуденко, у зворотному напрямку за чинним маршрутом;
  • автобус №6 від Дарницької площі до вул. Милославській (без заїзду на вул. Лисковську та Радунську);
  • автобус № 39 у напрямку руху до вул. Ракетною трасою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом;
  • автобус №61 від зали. пл. Троєщина до вул. Милославській (без заїзду по вул. Лісківській);
  • тролейбус № 34 трасою: ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;
  • тролейбус №37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісковській по діючій трасі руху, далі трасою маршруту № 37;
  • автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівській за чинним маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за чинним маршрутом.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин . Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

Реклама
  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

Раніше ми писали:

  • У Києві частину лікарень заповнено на 100% COVID-хворими. 85% госпіталізованих потребують кисневої підтримки.
  • В Україні двом лікарям суд виніс вироки за підробку COVID-документи. Одного лікаря оштрафували на 34 тисячі гривень та позбавили на рік права займатися діяльністю, пов'язаною з видачею подібних довідок, іншого засудили умовно.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
ТОП публікацій
Олександр Марущак

Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

 Дивитись усі статті
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Короновірус за тиждень

9 090

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Поринь в минуле
Що там цікавого?
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 листопада 1991. Президент Азербайджану Аяз Муталібов прибув до Києва і провів переговори з головою Верховної Ради України Леонідом Кравчуком…

Зануритись у той день
Реальна містика 🎃

Таємниці садиби Якима Сулими у Києві. Ревнивий привид і лякаючий сміх з нізвідки...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.44

Російський рубль (₽)

0.3614

Євро (€)

29.97

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти