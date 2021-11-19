У Києві змінять рух автобусів на вихідних: маршрути

Маршрути поміняють відразу кілька автобусів

Автобуси їздитимуть новими маршрутами / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 20 листопада, будуть змінені маршрутиавтобусів №№ 2, 6, 39, 61 та тролейбусів №№ 34, 37А. Також 21 листопада буде змінено маршрут автобусів №31.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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Чому зміниться маршрути

Маршрути автобусів у Києві зміняться через продовольчі ярмарки на вул. Лисківській, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Голосіївська, вул. Героїв Севастополя, вул. Йорданської та вул. Татарський. Це триватиме до 18:00.

Як їздитимуть автобуси:

автобус № 2 у напрямку руху до вул. Шолуденка – від вул. Булгакова до вул. Академіка Каблукова за чинним маршрутом, далі – бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на вул. Академіка Каблукова та вул. Героїв Севастополя) – вул. Гарматна – просп. Перемоги на вул. Шолуденко, у зворотному напрямку за чинним маршрутом;

автобус №6 від Дарницької площі до вул. Милославській (без заїзду на вул. Лисковську та Радунську);

автобус № 39 у напрямку руху до вул. Ракетною трасою: просп. Голосіївський – просп. Науки – вул. Лисогірська – вул. Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку за чинним маршрутом;

автобус №61 від зали. пл. Троєщина до вул. Милославській (без заїзду по вул. Лісківській);

тролейбус № 34 трасою: ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – просп. Степана Бандери;

тролейбус №37А від ст. м. "Лісова" до вул. Лісковській по діючій трасі руху, далі трасою маршруту № 37;

автобус №31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівській за чинним маршрутом, далі – вул. Отто Шмідта – вул. Татарська – вул. Нагірна, далі за чинним маршрутом.

Як працює транспорт до карантину

У Київській області посилили карантин . Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

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COVID-сертифікат;

негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;

довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.

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