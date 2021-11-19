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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве задерживаются троллейбусы и трамваи: где и почему

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 ноября, 10:36
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На место происшествия вызвали полицию, которая разбирается в случившемся
Задерживаются два трамвая / Коллаж "Сегодня"
Задерживаются два трамвая / Коллаж "Сегодня"

В Киеве задерживается движениетрамваев № 15 и №18, а такж движение троллейбусов №12 и 45. Все из-за припаркованного авто в габарите проезда и ДТП.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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Где задержка

Задерживается движение трамваев №15, 18 по улице Дмитровская 5 в направлении Контрактовой площади.

На место из-за припаркованного авто в габарите проезда вызвали полицию.

Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Максимовича 28А в направлении ст.м. "Васильковская". Случилось ДТП. На место вызвали полиция.

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Как работает транспорт в карантин

В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
  • справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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Ранее мы писали:

  • В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
  • В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.

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