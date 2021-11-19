В Киеве задерживаются троллейбусы и трамваи: где и почему

В Киеве задерживается движениетрамваев № 15 и №18, а такж движение троллейбусов №12 и 45. Все из-за припаркованного авто в габарите проезда и ДТП.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
Где задержка
Задерживается движение трамваев №15, 18 по улице Дмитровская 5 в направлении Контрактовой площади.
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На место из-за припаркованного авто в габарите проезда вызвали полицию.
Задерживается движение троллейбусов №12, 45 по улице Максимовича 28А в направлении ст.м. "Васильковская". Случилось ДТП. На место вызвали полиция.
Как работает транспорт в карантин
В Киевской области усилили карантин. В частности, ввели новые правила транспортных перевозок.
Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, которые имеют при себе один из документов:
- COVID-сертификат;
- отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, полученный не позже чем за 72 часа до дня поездки;
- справку о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности "Дії".
В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.
Ранее мы писали:
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры за подделку COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, другого осудили условно.