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В Киеве изменят движение троллейбусов – дата и маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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12 января, 16:44
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Движение изменится в Подольском и Святошинском районах из-за ремонтных работ
Транспорт поменяет маршрут со среды на четверг
Транспорт поменяет маршрут со среды на четверг / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 13 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н и № 93Н. Рано утром движение уже возобновят по собственным маршрутам.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

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Маршрут № 92Н

По просп. Правды – ул. И. Выговского будут ремонтировать контактную сеть троллейбуса. С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.


В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

Маршрут № 93Н

В ночь на 13 января будет изменен маршрут троллейбусов № 93Н. На ул. Чернобыльской – ул. Ирпенская также пройдет ремонт контактной сети.

С 00-30 год. до 05-30 час. будет изменено движение и организовано:

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  • Ст. м. "Площадь Льва Толстого" – ул. Льва Толстого – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко – просп. Победы (до просп. Академика Палладина).

Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

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Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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