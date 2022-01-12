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У Києві змінять рух тролейбусів – дата та маршрути

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 16:44
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Рух зміниться у Подільському та Святошинському районах через ремонтні роботи
Транспорт замінить маршрут із середи на четвер
Транспорт замінить маршрут із середи на четвер / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 13 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н та №93Н. Рано-вранці рух вже відновлять за власними маршрутами.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

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Маршрут № 92Н

По просп. Правди – вул. І. Виговського ремонтуватимуть контактну мережу тролейбуса. З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

  • "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.


О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Маршрут № 93Н

У ніч на 13 січня буде змінено маршрут тролейбусів №93Н. На вул. Чорнобильській – вул. Ірпінська також пройде ремонт контактної мережі.

З 00-30 рік. до 05-30 год. буде змінено рух та організовано:

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  • Ст. м. "Площа Льва Толстого" – вул. Льва Толстого – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – просп. Перемоги (до просп. Академіка Палладіна).

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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Раніше ми писали:

  • У Києві заборонили водіям громадського транспорту перевозити пасажирів без опалення. Крім того, наприкінці робочої зміни у всіх маршрутках, тролейбусах та трамваях має проводитися вологе прибирання.
  • У Києві відновили рух на бульварі Тараса Шевченка після значної аварії.

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