В Киеве изменят движение троллейбусов – маршрут

В Киеве в ночь с 23 на 24 декабря будет изменен маршрут троллейбусов №92Н. По проспекту Правды – ул. И. Выговского проведут ремонт контактной сети троллейбуса.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".
Так, с 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:
"Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. И. Выговского по действующей трассе дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.
"В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту. Извиняемся за неудобства", – говорится в сообщении службы.
В Киеве обновят общественный транспорт
Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – купить 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро. Об этом сообщили в "Киевском метрополитене".
Далее по теме
Такое решение было поддержано депутатами Киевсовета. Планируют взять внешний кредит в сумме до 100 млн евро. Эти средства пойдут на приобретение троллейбусов большой и особенно большой емкости, а именно:
- 65 троллейбусов длиной более 11,9 метра,
- 72 троллейбуса длиной более 18,5 метра.
Раньше мы писали:
- Не до 20 гривен. Кличко объяснил, когда и на сколько повысят цены на поезд в Киеве.
- В Киеве за общественным транспортом подорожают маршрутки. Мы узнали подробности.