В Киеве изменят движение троллейбусов – время и маршруты

В Киеве в ночь на 20 января будут изменены маршруты троллейбусов №№ 42, 43 и 91Н. А также сокращен режим работы троллейбусного маршрута № 38.
Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранс в Telegram.
"В связи с переустройством контактной сети троллейбуса по бульв. Дружбы Народов – Лыбидская площадь. С 00:01 до 05:00 движение троллейбусов по бульв. Дружбы народов – Лыбидская площадь будет закрыта", – говорится в сообщении.
Как будет организовано движение
- Маршрут №42: от ул. Дегтяревской к Демеевской площади.
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
– от ст. м. "Лыбидская": 23:38, 23:55;
– от ул. Дегтяревская: 22:55, 23:10.
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- Маршрут №43: от Кибернетического центра до ст. м. "Лыбидская".
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
- от Кибернетического центра: 21:30; 22:15;
– от Дарницкой площади: 22:40, 23:20.
- Маршрут № 91Н:
– от ул. Милославской до Дарницкой площади;
– от Железнодорожного вокзала "Центральный" до Лыбидской площади.
- Маршрут №38:
Последние отправления троллейбусов по собственному маршруту:
– от ст. м. "Выдубичи": 22:25, 22:40;
- от Национального музея истории Украины во второй мировой
войне: 22:53, 23:08.
– от ст. м. "Выдубичи" к Печерскому мосту: 23:25, 23:40;
В службе отмечают, что в 05:00 движение будет возобновлено.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.