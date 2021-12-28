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В Киеве на станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор: виновник сбежал

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
28 декабря, 06:00
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На всех 52 станциях метро размещены автоматические дефибрилляторы в пассажирских зонах
В метро хотели украсть дефибриллятор
В метро хотели украсть дефибриллятор / Фото: Коллаж: Сегодня

В киевском метро на станции "Лесная" пытались украсть дефибриллятор. Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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"Да, дефибриллятор пытались украсть. На "Лесной". Сработала сигнализация. Поврежден бокс. Устройство на время ремонта будет у дежурной по станции", – сказали нам в "Киевском метрополитене".

Дефибрилляторы на станциях метро

Метрополитен имеет опыт сотрудничества с Kyiv City Public Health Center – Городской Центр Общественного Здоровья, Киев. Профильным предприятием было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора.

Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители Муниципального караула Киева, которые окажут медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости.

Напомним, что в столичном метрополитене в марте впервые с помощью дефибриллятора спасли жизнь 56-летнего мужчины.

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