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В Киеве ограничат движение на Дубинина и Броварском проспекте (карта)

15 октября, 10:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Здесь проведут текущие ремонты дорог

В Киеве, в четверг, 15 октября, на улице Дубинина и проспекте Броварском ограничат движение транспорта.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, на улице Дубинина частично ограничат движение до 21:00 20 октября.

"На улице Дубинина начинают текущий ремонт", – говорится в сообщении.

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Покрытие обновят на участке от улицы Ломоносова в сторону проспекта Голосеевского.

Кроме этого, 15 октября с 19:00, а также с 08:00 до 19:00 16 октября на Броварском проспекте перекроют движение.

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Во время работ движение будет частично ограничено. Водителей просят не оставлять авто на проезжей части, чтобы не препятствовать работе дорожников.

Ранее мы писали о том, что в Киеве с 21:00 14 октября до 06:00 15 октября на части улицы Дегтяревской перекроют движение транспорта.

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Напомним, в столице с 7 октября до 20 октября на проспекте Бандеры частично ограничат движение.

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Киев броварской проспект движение транспорта

Источник: Сегодня

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