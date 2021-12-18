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У Києві скасували частину рейсів міської електрички: список

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 14:52
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Киянам потрібно враховувати зміни у роботі транспорту – у "Київпастрансі" розповіли, які рейси міських електричок скасували
У роботу столичних електричок внесли зміни
У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці 18 та 19 грудня скасували низку рейсів міської електрички. Це зробили через технічні причини.

Список скасованих маршрутів опублікували у "Київпастрансі".

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Які рейси скасували 18 грудня:

  • №7416 (Борщагівка – Дарниця);
  • №7425/7426 (Дарниця – Дарниця);
  • №7433/7434 (Дарниця – Дарниця).

19 грудня

  • №7404 (Борщагівка – Троєщина);
  • №7407/7408 (Дарниця – Дарниця);
  • №7411/7412 (Дарниця – Дарниця).

Нова електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" планує запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.

Крім того, незабаром квитки на приміські маршрути можна буде купити онлайн.

Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людей. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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