В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички – список

В пятницу, 17 декабря, в Киеве отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички. Это связано с проведением ремонтных работ на путях станции "Почайна".
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
Какие электрички перестали ходить?
- №7502 Почайна-Дарница
- №7507 Троещина-Почайна
- №7321/7322 Дарница-Дарница
- №7323 Дарница-Борщаговка
- №7329 Дарница-Борщаговка
- № 7324 Киев-Волынский-Дарница
Также меняется маршрут электропоездов:
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- №7330 Киев-Волынский-Дарница (через остановку Северная)
Электричку Kyiv City Express запустят в Вышгород
В планах "Укрзализныци" запуск ряда новых пригородных маршрутов. В частности, планируют запуск Kyiv City Express в Вышгород. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.
Для этого продолжат электрификацию путей на участке в Вышгород.
"В частности, на рассмотрении вопроса по Вышгороду, где сейчас не электрифицирован участок", – говорит он.
Кроме того, в планах цифровизация.
"На пригородных сообщениях планируем в ближайшее время перейти от наличных денег к покупке билетов онлайн", – сказал Перцовский.
По его словам, что пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек. В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.