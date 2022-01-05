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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили несколько рейсов городских электричек – список

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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5 января, 14:46
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Транспорт не будет ходить сегодня и завтра по техническим причинам
В работу транспорта внесли несколько изменений / Коллаж "Сегодня"
В работу транспорта внесли несколько изменений / Коллаж "Сегодня"

В Киеве 5 и 6 января отменят курсирование нескольких рейсов городских электричек. Все изменения из-за технических причин.

Об этом сообщает Киевпастранс.

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5 января

Сегодня вечером не будут ездить электрички:

  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

6 января

Завтра утром из-за технических причин не будут курсировать электрички:

  • №7307,
  • №7308,
  • №7315,
  • №7316.

В этот же день вечером отменят:

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  • №7416,
  • №7423,
  • №7424,
  • №7431.

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

  • Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
  • Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
  • В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

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