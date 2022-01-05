У Києві скасували кілька рейсів міських електричок

У Києві 5 та 6 січня скасують курсування кількох рейсів міських електричок. Усі зміни через технічні причини.
Про це повідомляє Київпастранс.
5 січня
Сьогодні ввечері не їздитимуть електрички:
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- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
6 січня
Завтра вранці через технічні причини не курсуватимуть електрички:
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
Цьго ж дня увечері скасують:
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
Нова електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" може запустити приміську електричкуKyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
- Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людина.
- Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.
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