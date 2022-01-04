В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички – причина

Транспорт не будет ходить 4 января по техническим причинам

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 4 января отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

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"Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в столице произошел сбой общественного транспорта. Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28, троллейбусов – №6, 16, 18, а также изменено движение троллейбусов № 5.

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

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Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.

В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

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