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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве случился массовый сбой в работе транспорта – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 января, 07:39
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На одной из улиц произошел провал асфальта
В Киеве проблемы с транспортом. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве проблемы с транспортом. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 4 января, в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Это связано с техническими причинами и ДТП.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что с транспортом?

Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28 по ул. А. Навои по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Также задерживается движение троллейбусов №6, 16, 18 на ул. Софиевской 20/21 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Кроме того, изменено движение троллейбусов № 5 на разворотном кольце "ул. Белицкая" по причине провала асфальта. На место направлена ответственная служба города. Движение троллейбусов №5 организовано через проспект Свободы без заезда на ул. Северо-Сырецкую.

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Кроме того, мы писали, что отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам.

Где пробки

По состоянию на 7:40 утра, на Северном мосту пробка. Автомобили стоят по причине ДТП в сторону правого берега.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google maps.

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На Северном мосту произошла авария
На Северном мосту произошла авария / Фото: Google Maps

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".

Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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