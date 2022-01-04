У Києві скасували кілька рейсів міської електрички – причина

У Києві 4 січня скасували курсування кількох рейсів міської електрички.
Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.
"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по технічним причинам. Вибачаємось за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що сьогодні у столиці стався збій громадського транспорту. Затримується рух трамваїв №35, 22а, 28, тролейбусів – №6, 16, 18 , а також змінено рух тролейбусів №5.
Нова електричка у Вишгороді
"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
- Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік.
- Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.
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