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У Києві скасували кілька рейсів міської електрички – причина

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 08:06
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Транспорт не ходитиме 4 січня з технічних причин
У роботу столичних електричок внесли зміни
У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 4 січня скасували курсування кількох рейсів міської електрички.

Про це повідомляє "Київпастранс" у Telegram.

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"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по технічним причинам. Вибачаємось за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні у столиці стався збій громадського транспорту. Затримується рух трамваїв №35, 22а, 28, тролейбусів – №6, 16, 18 , а також змінено рух тролейбусів №5.

Нова електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.

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  • Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
  • Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік.
  • Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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