Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили рейсы городской электрички – список

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
20 декабря, 10:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Транспорт не будет ходить с 20 декабря по техническим причинам
В работу столичных электричек внесли изменения
В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 20 декабря 2021 года отменяется курсирование нескольких рейсов городской электрички.

Об этом пишет "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • по кольцу: 7307, 7308, 7315, 7316;
  • челноки: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по техническим причинам.

"Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.

Электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Реклама
  • Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
  • Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
  • В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 442

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять