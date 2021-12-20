Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🌲 Головна ялинка країни 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві скасували рейси міської електрички

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
20 грудня, 10:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Транспорт не курсуватиме з 20 грудня з технічних причин
У роботу столичних електричок внесли зміни
У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 20 грудня 2021 року скасовується курсування кількох рейсів міської електрички.

Про це пише "Київпастранс" у Telegram.

Реклама

Скасується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316;
  • човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 з технічних причин.

"Вибачаємося за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

Електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.

Реклама
  • Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.
  • Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людей.
  • Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

7 442

захворіло за тиждень в Києві

-3%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.369

Євро (€)

30.86

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти