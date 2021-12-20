У Києві скасували рейси міської електрички

Транспорт не курсуватиме з 20 грудня з технічних причин

У роботу столичних електричок внесли зміни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 20 грудня 2021 року скасовується курсування кількох рейсів міської електрички.

Про це пише "Київпастранс" у Telegram.

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Скасується курсування наступних рейсів міської електрички:

по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316;

човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 з технічних причин.

"Вибачаємося за тимчасові незручності", – йдеться у повідомленні.

Електричка у Вишгороді

"Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Kyiv City Express у Вишгороді. Наразі йде електрифікація шляхів на ділянці до міста.

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Скоро квитки на приміські маршрути можна буде придбати онлайн.

Приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч людей.

Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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