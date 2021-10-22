Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве отменили ряд рейсов городской электрички: список

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 16:43
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это связанно с техническими проблемами. Транспорт не будет ходить 23 октября
Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"
Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в субботу, 23 октября, отменили ряд рейсов городской электрички. Это связано с техническими проблемами.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпастранс".

Реклама

Какие рейсы отменили?

23 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№ 7304,7311-7312, 7319.

К слову, в "Киевпастрансе" принесли извинения за временные неудобства.

Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"
Киевская городская электричка. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Расписание

Согласно данным на сайте "Киевпастранса", снятые поезда курсировали в такое время:

  • №7304 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 6:23 до 6:55;
  • №7311 по маршруту Дарница – Борщаговка с 7:02 до 7:44;
  • №7312 по маршруту Киев-Волынский – Дарница с 7:48 до 8:22;
  • №7319 по маршруту Дарница – Борщаговка с 8:35 до 9:23.

Пустят ли без COVID-сертификата в электрички? В "Укрзализныце" ответили

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров из-за коронавируса. Для того, чтобы пересечь границы области поездом, необходимо будет предъявить сертификат о COVID-вакцинации или справку об отсутствии болезни. Однако это правило не распространится на электрички.

Руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, отвечая на вопрос "Сегодня", объяснил, что существуют электрички, которые пересекают сразу пару областей. Ограничения не коснутся этих электропоездов. То есть доехать в Житомирскую, Винницкую, Ровенскую область из Киева и обратно можно свободно. По сути, это единственная лазейка.

Реклама

По его словам, решение связано с тем, что невозможно проконтролировать, куда именно едут пассажиры и пересекут ли они пределы области.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Дневник независимости 🇺🇦
Тепло в Киеве
До старта отопительного сезона осталось
Подробно
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять