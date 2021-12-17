У Києві скасували низку рейсів міської електрички – список

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві скасували курсування кількох рейсів міської електрички. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".
Про це повідомили у Київпастранс.
Які електрички перестали ходити?
- №7502 Почайна-Дарниця
- №7507 Троєщина-Почайна
- №7321/7322 Дарниця-Дарниця
- №7323 Дарниця-Борщагівка
- №7329 Дарниця-Борщагівка
- № 7324 Київ-Волинський-Дарниця
Також змінюється маршрут електропоїздів:
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- №7330 Київ-Волинський-Дарниця (через зупинку Північна)
Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгороді
У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.
Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.
"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.
Крім того, у планах цифровізація.
"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.
За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.