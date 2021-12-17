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У Києві скасували низку рейсів міської електрички – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
17 грудня, 12:10
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У Київпастрансі вибачилися за незручності
У столиці зміниться робота міської електрички. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці зміниться робота міської електрички. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 17 грудня, у Києві скасували курсування кількох рейсів міської електрички. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на коліях станції "Почайна".

Про це повідомили у Київпастранс.

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Які електрички перестали ходити?

  • №7502 Почайна-Дарниця
  • №7507 Троєщина-Почайна
  • №7321/7322 Дарниця-Дарниця
  • №7323 Дарниця-Борщагівка
  • №7329 Дарниця-Борщагівка
  • № 7324 Київ-Волинський-Дарниця

Також змінюється маршрут електропоїздів:

  • №7330 Київ-Волинський-Дарниця (через зупинку Північна)

Електричку Kyiv City Express запустять у Вишгороді

У планах "Укрзалізниці" запуск низки нових приміських маршрутів. Зокрема, планують запуск Kyiv City Express у Вишгород. Про це повідомив керівник пасажирського спрямування компанії Олександр Перцовський.

Для цього продовжать електрифікацію шляхів на ділянці Вишгорода.

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"Зокрема, на розгляді питання щодо Вишгорода, де зараз не електрифікована ділянка", – каже він.

Крім того, у планах цифровізація.

"На приміських повідомленнях плануємо найближчим часом перейти від готівки до покупки квитків онлайн", – сказав Перцовський.

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За його словами, приміські електрички щодня перевозять 250-300 тисяч чоловік. Наразі "Укрзалізниця" виконує 10% обсягу перевезень, а планує виконувати 40-50%.

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