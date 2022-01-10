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В Києві скасують електрички, а тролейбуси пустять по новим маршрутам – список змін

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10 січня, 14:30
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Корективи в роботу громадського транспорту внесуть 10 та 11 січня
Транспорт курсуватиме із змінами.
Транспорт курсуватиме із змінами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві скасовують кілька рейсів міської електрички, а також змінюють маршрути тролейбусів. Зміни в рух транспорту внесуть 10 та 11 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

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Скасування рейсів електрички

10 та 11 січня відмінять такі рейси:

  • 10.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431
  • 11.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316
  • 11.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431 по технічним причинам.

Зміни маршрутів тролейбусів

Тролейбуси № 92Н

Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі мережу тролейбуса по проспекту Правди – вулиці І. Виговського.

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З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

  • "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вулиці І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вулиці Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Тролейбуси № 93Н

Зміни відбудуться у ніч проти 11 січня через ремонт контактної мережі по вулиці Чорнобильській – вулиці Ірпінській.

З 00:30 до 05:30 буде змінено рух тролейбусів. Рух буде організовано:

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  • Станція метро "Площа Льва Толстого" – вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – проспект Перемоги (до проспект Академіка Палладіна).

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