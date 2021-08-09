Українська
$ 26,83
31,68
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

В Киеве пересмотрят тарифы на проезд в пригородных маршрутках

9 августа 2021 12:51

Виктория Барановская Виктория Барановская

В первую очередь речь идет о маршрутах части Бучанского района и Васильковского направления

КОДА и перевозчики договорились, что повышение тарифов не может превышать 15-18% / Фото: коллаж "Сегодня"

КОДА и перевозчики договорились, что повышение тарифов не может превышать 15-18% / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, в Киеве пересмотрят тарифы на проезд в некоторых пригородных маршрутах, о котором с перевозчиками договорилась Киевская облгосадминистрация. Речь идет о снижении платы за проезд.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба КОГА.

"Понимаю сложности, с которыми пришлось столкнуться перевозчикам в течение 2020-2021 годов из-за локдауна, и другие проблемы. Все знают, что принятые ограничения были вынужденными. Но, к сожалению, пока мы столкнулись с тем, что часть перевозчиков повысили тарифы, что вызвало значительное социальное напряжение среди жителей Киевщины", – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Читайте также: Транспорт в Киеве будет по спецпропускам: уже собирают списки

По его словам, сейчас на некоторых маршрутах повысили тарифы на более чем 20%, что не всегда обосновано. Это касается маршрутов части Бучанского района и Васильковского направления. Володин призвал учесть финансовые возможности людей.

"Участники совещания пришли к компромиссному решению пересмотреть тарифы на проезд на тех маршрутах, где повышение происходили в течение 2021 года, исходя из того, что такое повышение не может превышать 15-18% или в денежном выражении не более 1-2 грн", – отметили в КОГА.

Ранее мы писали, что:

  • Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. Окончательно выходят из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты.
  • Также мы сообщали, что проезд в столичном транспорте подорожаетк концу лета.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Не для простых людей. Как в международном аэропорту
Не для простых людей. Как в международном аэропорту "Борисполь" обслуживают виповТранспорт
В Киеве пьяная жена таможенника села за руль и устроила конфликт с копами: в службе опровергли (обновлено)
В Киеве пьяная жена таможенника села за руль и устроила конфликт с копами: в службе опровергли (обновлено)Происшествия
В
В "Борисполе" ужесточат правила въезда в Украину. Для кого обязательна самоизоляцияТранспорт
Как и где пройти тест в аэропорту
Как и где пройти тест в аэропорту "Борисполь": сколько это стоитТранспорт
В метро Киева мужчину избили за езду без маски (видео)
В метро Киева мужчину избили за езду без маски (видео)Транспорт
Как изменился пассажиропоток в Киевском метрополитене: станции лидеры и аутсайдеры
Как изменился пассажиропоток в Киевском метрополитене: станции лидеры и аутсайдерыТранспорт

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять