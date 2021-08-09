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У Києві переглянуть тарифи на проїзд в приміських маршрутках

9 серпня 2021 12:51

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В першу чергу йдеться про маршрути частини Бучанського району та Васильківського напряму

У понеділок, 9 серпня, в Києві переглянуть тарифи на проїзд в деяких приміських маршрутах, про що з перевізниками домовилася Київська облдержадміністрація. Йдеться про зниження плати за проїзд.

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Про це повідомляє пресслужба КОДА.

"Розумію складності, з якими довелося зіткнутися перевізникам протягом 2020-2021 років через локдаун, і інші проблеми. Всі знають, що прийняті обмеження були вимушеними. Але, на жаль, поки ми зіткнулися з тим, що частина перевізників підвищили тарифи, що викликало значне соціальне напруження серед мешканців Київщини", – заявив глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.

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За його словами, зараз на деяких маршрутах підвищили тарифи на більш ніж 20%, що не завжди обгрунтовано. Це стосується маршрутів частини Бучанського району та Васильківського напрямку. Володін закликав врахувати фінансові можливості людей.

"Учасники наради прийшли до компромісного рішення переглянути тарифи на проїзд на тих маршрутах, де підвищення відбувалися протягом 2021 року виходячи з того, що таке підвищення не може перевищувати 15-18% або в грошовому вираженні не більше 1-2 грн", – відзначили в КОДА.

Раніше ми писали, що:

  • Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки.
  • Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.

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