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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве поменялся график работы трамваев – маршруты

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 февраля, 14:21
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Коммунальщики второй день подряд проводят ремонтные работы
В столице транспорт будет ездить по-другому
В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 16 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, с 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №14:

  • от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
  • от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.

В службе отметили, что в 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

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На коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпастрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

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