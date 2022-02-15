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У Києві змінився графік роботи трамваїв – маршрути

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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15 лютого, 14:21
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Комунальники другий день поспіль проводять ремонтні роботи
У столиці транспорт їздитиме по-іншому
У столиці транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у ніч на 16 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Це станеться через ремонт трамвайних колій.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Так, з 01:00 до 05:00 рух трамваїв вулицею Глибочицькою буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут №14:

  • від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
  • від проспекту Відрадний: 23:54, 00:01.

У службі зазначили, що о 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

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На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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