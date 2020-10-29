В Киеве появилась новая полоса для велосипедистов на Белецкого

В Киеве на улице Академика Белецкого появилась новая велополоса и 47 парковочных мест для автомобилей.
Об этом сообщает КГГА.
Дорожка сочетает велоинфраструктуру на бульваре Любомира Гузара через бульвар Вацлава Гавела и улицу Героев Севастополя.
"Для безопасности пешеходов устроили повышенный пешеходный переход (около школы и общежития), тактильные элементы, притротуарные островки безопасности, а на перекрестке с ул. Героев Севастополя устроили два островка безопасности", – отметил заместитель главы КГГА Александр Густелев.
Отметим, велополоса длиной 500 метров и шириной 1,5 метра сочетает в сеть жилой микрорайон Отрадный с велодорожкой на проспекте Любомира Гузара.
Ранее мы писали, что в Киеве на улице Архитектора Городецкого появилась новая полоса для велосипедистов.
Кроме этого, в Деснянском районе столицы обустроили новую двустороннюю велосипедную дорожку.
А также напомним, что в августе киевляне раскритиковали проект велодорожки на Набережном шоссе.
Смотрите сюжет про условия для велосипедистов в Киеве:
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