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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта – список новых маршрутов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
13 декабря, 11:30
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Автобусы и троллейбусы сегодня будут курсировать с отклонением от запланированных рейсов
В течение дня возможны дополнительные изменения в работе транспорта.
В течение дня возможны дополнительные изменения в работе транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве общественный транспорт изменил маршруты движения утром 13 декабря. Причиной тому стали аварийно-восстановительные и строительные работы.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

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Как изменилась работа транспорта

Автобусы №64

Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.

  • Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".

Троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17

Изменено движение троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 из-за незаконченных аварийно-восстановительных работ по бульвару Шевченко, 3.

  • Движение троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17 организовано до ул. Терещенковской.

Троллейбусы №25

Задерживается движение троллейбусов №25 на ул. Кирилловской – Елены Телиги в направлении ст. м. "Почайна" по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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ОБНОВЛЕНО

По состоянию на 11:30 задерживается движение:

Трамваев № 8к, 22к, 29к

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Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к по ул. Привокзальной – Харьковском шоссе по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Улицу Антоновича перекрыли

В Киеве на улице Антоновича от дома №30 до дома №40 временно ограничат движение транспорта до 17 января 2022 года.

Ограничения связаны с выполнением работ по прокладке инженерных сетей в объект строительства офисного центра, которые осуществляет общество с ограниченной ответственностью.

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