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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Из-за непогоды: в Киеве массовый сбой в работе транспорта

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 10:32
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Также отменили курсирование следующих четырех рейсов городской электрички
Троллейбусы и трамваи ходят с отклонением от графика
Троллейбусы и трамваи ходят с отклонением от графика / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром задерживается движение некоторых троллейбусов и трамваев. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.

Об этом сообщает "Киевпастранс".

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Задерживается движение троллейбусов

  • Задерживается движение троллейбусов №16, 18 на Софиевской площади в направлении Майдана Незалежности по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение восстановлено в 00:22, курсирование с отклонением от графика.

  • Задерживается движение троллейбусов №43, 50 и выезд из депо №14, 15, 38 на бульваре Дружбы Народов от ул. Чешская в направлении ст.м. "Лыбидская" по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 08:00, курсирование с отклонением от графика.

Задерживается движение трамваев

  • Задерживается движение трамваев №22к по ул. Бориспольская – ул. Горбунова по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:47, курсирование с отклонением от графика.

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  • Задерживается движение трамваев №8к, 22к, 29к на Харьковском шоссе – ул. Ярослава Гашека по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:57, курсирование с отклонением от графика.

  • Задерживается движение трамваев № 11, 12, 16, 19 ул. Кирилловская/ул. Сырецкая в направлении ст. м. "Контрактовая пл." по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Отменили несколько рейсов городской электрички

21 декабря отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 7307/7308, 7315, 7316

Это произошло по техническим причинам.

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Почему случаются сбои в работе транспорта?

Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".

Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Раньше мы писали:

  • В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна производиться влажная уборка.
  • В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.

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