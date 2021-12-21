Через негоду: у Києві масовий збій у роботі транспорту (оновлено)

Також скасували курсування наступних чотирьох рейсів міської електрички

Тролейбуси та трамваї ходять з відхиленням від графіка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вранці затримується рух деяких тролейбусів та трамваїв. Це пов'язано як із технічними збоями, так і з ДТП у столиці.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Затримується рух тролейбусів

Затримується рух тролейбусів №16, 18 на Софіївській площі у напрямку Майдану Незалежності з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 00:22, курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух тролейбусів №43, 50 та виїзд з депо №14, 15, 38 на бульварі Дружби Народів від вул. Чеська у напрямку ст.м. "Либідська" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 08:00, курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух трамваїв

Затримується рух трамваїв №22к на вул. Бориспільська – вул. Горбунова з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 07:47 курсування з відхиленням від графіка.

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Затримується рух трамваїв №8к, 22к, 29к на Харківському шосе – вул. Ярослава Гашека з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 07:57 курсування з відхиленням від графіка.

Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 вул. Кирилівська/вул. Сирецька у напрямку ст. м. "Контрактова пл." внаслідок ДТП. На місце викликано поліцію.

вул. Кирилівська/вул. Сирецька у напрямку ст. м. "Контрактова пл." внаслідок ДТП. На місце викликано поліцію. Затримується рух трамваїв №1к, 3 на вул. Борщагівській – Повітрофлотському пр-ту через ДТП. На місце викликано поліцію.

Організовано роботу автобусів 2Т до ст. "Старовокзальна".

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Затримується рух трамваїв №22А, 28, 35 на вул. Хоткевича у напрямку ст. м. "Лісова" з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Скасували кілька рейсів міської електрички

21 грудня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315, 7316.

Це сталося з технічних причин.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.

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